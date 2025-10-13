مكتب إعلام الأسرى بعد وصول قوافل المحررين: صفقة التبادل محطة مفصلية

أصدر مكتب إعلام الأسرى، بيانًا بخصوص إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين بموجب صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المكتب في بيان: «تهلّ علينا اليوم قوافل المحرَّرين في صفقة طوفان الأحرار، في مشهدٍ تاريخي يسطره الشعب الفلسطيني بالدم والتضحيات، وينتزع فيه حرية أسراه بالصمود والإرادة».

وأضاف: «ما نشهده اليوم من تحرر الأسرى الأبطال وعلى رأسهم أصحاب المؤبدات، يرسخ لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية، وهو ثمرة ملحمة بطولية ونضال طويل وعطاء متواصل قدمه أبناء شعبنا على مذبح الحرية والكرامة، وفاء للأسرى والمسرى والقضية المقدسة».

وأشار إلى أنه يتحرر بموجب الصفقة الجارية 250 أسيرًا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و1718 أسيرا من قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023 ، ليروا نور الحرية، ولتعانق أرواحهم وهاماتهم تضحيات أبناء شعبهم الوفي لقضيتهم.

وذكر المكتب: «نبارك هذا التحرير المبارك لأسرانا وعائلاتهم، وتؤكد هذه اللحظات المباركة على قدسية قضية الأسرى للشعب الفلسطيني في كافة مراحل نضاله».

وتابع: «نوجه تحية فخر واعتزاز لأهلنا في غزة، الذين بصبرهم وصمودهم كتبوا هذه اللحظة العظيمة، وفتحوا أبواب الحرية لرفاق القيد بدمائهم».

وأكد مكتب إعلام الأسرى، أنَّ هذه الصفقة تمثل محطة مفصلية في مسار تحرير الأسرى، وتشكل دافعًا للاستمرار في طريق النضال حتى كسر القيد عن آخر أسير فلسطيني.

وختم قائلًا: «ندعو الكل الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لاستقبال الأسرى استقبال الأبطال بما يليق بتضحياتهم وسنوات أسرهم».