• وقوع 15 حادثا مروريا وتضرر 110 نقاط بفعل سيول الأمطار والثلوج التي تتركز شدتها في 5 محافظات، وفق وزارة الطوارئ





أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، الأربعاء، استنفار أكثر من 100 فريق من الدفاع المدني للاستجابة لتداعيات المنخفض الجوي والعاصفة الثلجية التي تضرب البلاد، وتتركز شدتها في 5 محافظات.

وقال وزير الطوارئ رائد الصالح، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن فرق الوزارة تعمل بكامل طاقتها في محافظات حلب وإدلب (شمال) وطرطوس واللاذقية (غرب) وحماة (وسط).

وأوضح الصالح، أن الفرق الميدانية استجابت لأكثر من 110 نقاط متضررة، شملت عمليات فتح طرقات أغلقتها الثلوج الكثيفة، وتصريف مياه السيول من الشوارع، وشفط المياه التي داهمت المنازل.

وأشار إلى أن الفرق تعاملت بالتزامن مع أكثر من 15 حادثا مروريا نتجت عن انزلاق المركبات بسبب الأحوال الجوية السيئة، مؤكداً استمرار الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ.

وتتزامن هذه الاستجابة الرسمية مع ظروف إنسانية قاسية يعيشها النازحون في مخيمات الشمال (إدلب وريف حلب)، حيث فاقمت العاصفة الثلجية التي ضربت شمالي سوريا، منذ فجر الأربعاء، معاناتهم في ظل نقص وسائل التدفئة، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" السورية الرسمية.

وكانت السلطات المحلية في المحافظات الخمس المذكورة، أعلنت الثلاثاء تعطيل الدراسة في المدارس، استباقا للمنخفض الجوي الذي تودع به سوريا عام 2025.

وتشهد البلاد هطولات مطرية غزيرة وتساقطا للثلوج، وسط تحذيرات أطلقتها "دائرة الإنذار المبكر" للمواطنين بضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.