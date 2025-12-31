• اغتالته إسرائيل في 31 أغسطس الماضي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة

شارك عشرات الناشطين، الأربعاء، وسط العاصمة تونس، في وقفة تأبين للناطق السابق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، حذيفة الكحلوت الملقب بـ"أبو عبيدة".

ودعا إلى الوقفة ناشطون من جمعيات ومنظمات تونسية مستقلة، بينها "تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين" و"التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني"، ونُظمت أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

ومساء الاثنين، أعلنت "كتائب القسام" مقتل ناطقها "أبو عبيدة"، ونشرت اسمه الحقيقي وهو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، إضافة لصورته، مشيدة بمسيرته ودوره الإعلامي الكبير.

وفي 31 أغسطس الماضي أعلنت إسرائيل اغتياله، غير أن حركة "حماس" التزمت الصمت حينها، فيما قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إنه "تم القضاء عليه"، دون تأكيد فلسطيني آنذاك.

وخلال الوقفة، ردد المشاركون هتافات وشعارات، من بينها: "يا أبو عبيدة يا حبيب صوتك ما راح (لم يغادر) من بالي"، و"اطلع يا أبو عبيدة وطلّ وضوّي على كل الشاشات" و"غزة الحرّة صامدة".

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس التحالف التونسي لدعم الحق الفلسطيني الصادق عمار: "عندما سمعنا بيان حماس المتعلق بنبأ استشهاد أبو عبيدة قررنا الخروج في وقفة تأبين له".

وأضاف عمار: "عددنا خلال الوقفة خصال الشهيد، ونقول إن الفكرة لا تموت وستظل موجودة والراية لن تسقط وقد تسلمها مناضل آخر بعد أبو عبيدة"، معتبرا أن "هذه هي ضريبة الجهاد والدفاع عن الحرية والكرامة".

وعن تواصل خرق وقف إطلاق النار، قال عمار إن "الكيان الصهيوني معتاد على خرق الاتفاقات ولا عهد له ولا ميثاق"، مضيفا: "مازال يستمر الاحتلال في إبادة إخواننا الفلسطينيين سواء في غزة أو في الضفة".

وتابع: "نحن لن نسكت، وسنكون دائما في تحركات الشارع لدعم الحق الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني بكل الأشكال السلمية بالمظاهرات والوقفات والتظاهرات الثقافية".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، ارتكب الجيش الإسرائيلي مئات الخروقات ما أسفر عن استشهاد 415 فلسطينيا وإصابة ألف و152 آخرين، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، مخلفة أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بحوالي 70 مليار دولار.