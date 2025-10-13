علق الإعلامي أحمد موسى، على تأخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام، قائلًا إنه يرجع إلى عدم التزام ترامب بالبروتوكول في خطاباته.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إنها ليست المرة الأولى التي لا يلتزم فيها ترامب بالبروتوكول، موضحًا أنه يخرج كثيرًا عن النص والجدول المعلن في مناسبات كثيرة.

وأشار إلى أن ترامب متأخر لنحو ساعتين عن الموعد المحدد لوصوله إلى مصر، مؤكدًا أن جميع القادة موجودون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاعة انتظارًا لوصول الرئيس الأمريكي.

وأوضح أن خطاب ترامب في الكنيست تأخر كثيرًا؛ بسبب المشكلات أثناء الخطاب، والمقاطعة من بعض أعضاء الكنيست، فضلًا عن الخطابات الطويلة للمسئولين الإسرائيليين.

وذكر أن ترامب اتهم رئيس المعارضة يائير لابيد، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنهما سبب في تأخره لحضور شرم الشيخ، معقبًا: «قال إن خطاباتهم طويلة على غير المعتاد، وإن القادة العرب ينتظرونني في شرم الشيخ».

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية، بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.