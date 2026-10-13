صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد الألماني في 2026

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني هذا العام بوتيرة أسرع بكثير من التوقعات السابقة، إذ رفع توقعاته للنمو في عام 2026 إلى 3ر1%، بما يقارب ضعف التقديرات السابقة.

وكان الصندوق قد توقع في يوليو نموا بنسبة 7ر0% فقط. وبالنسبة لعام 2027، يتوقع خبراؤه حاليا نموا بنسبة 1ر1%، بزيادة قدرها 1ر0 نقطة مئوية عن توقعاتهم السابقة.

وتتطابق الأرقام الجديدة مع التقديرات التي أعلنتها الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي. وقالت وزارة الاقتصاد إن تحسن التوقعات يعكس قدرة الاقتصاد الألماني على الصمود بصورة غير متوقعة.

ورفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للاقتصاد العالمي بشكل طفيف، متوقعا نموا بنسبة 1ر3% في عام 2026، مقارنة بـ3% في تقديراته السابقة. وأبقى توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 4ر3%.

وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر قدرة على مواجهة صدمات الطاقة. وأوضح أن زيادة إنتاج النفط خارج منطقة الخليج، والإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع الطلب في الصين، ساعدت على تخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد بدأ الحرب على إيران بالتعاون مع إسرائيل قبل ما يزيد قليلا على ستة أشهر. وأدى الصراع إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لتجارة الطاقة العالمية، وكان مفتوحا قبل اندلاع الحرب.

ومنذ ذلك الحين، لم يمر عبر المضيق سوى جزء ضئيل من حجم تجارة السلع المعتاد، في وقت أدى فيه نقص المعروض وقوة الطلب إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

لكن صندوق النقد الدولي قال إن تأثير الحرب على الاقتصاد الأمريكي ظل محدودا حتى الآن. وأبقى خبراؤه توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي عند 3ر2% هذا العام، كما يتوقعون أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3ر2% في عام 2027، وهو مستوى أعلى قليلا من التوقعات السابقة.

وقال الصندوق إن استمرار إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في التقنيات الجديدة يسهمان في دعم النمو الاقتصادي.