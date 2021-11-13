تمكنت الأجهزة التنفيذية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، من ضبط سيارة محملة بكمية من زيت النخيل؛ مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل مع مصدرها، وذلك بنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا.

البداية كانت في حملة تفتيشية شنتها إدارة تموين ههيا، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، ورئاسة محمد الألفي، مدير تموين ههيا، على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، ومحطات الوقود بنطاق ودائرة مركز ومدينة ههيا؛ للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا – أبو كبير من ضبط سيارة نصف نقل قادمة من ديرب نجم متجهة إلى قرية السكاكرة؛ محملة بـ 50 كرتونة زيت نخيل مجهول المصدر، تحتوي كل كرتونة على 25 كيلو جرام، بإجمالي طن و250 كيلو زيت نخيل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1279 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2021.

كما تمكنت الحملة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بثلاث محلات جزارة في قرى المهدية، وكفر دبوس والمحمودية.

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام 11280 و11281 و11282 جنح مركز شرطة ههيا لسنة 2021.