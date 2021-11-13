السفير الأمريكي لدى ليبيا: لا تسامح مع معرقلي الانتخابات

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه يجب إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل دون جدل، مؤكّدًا أنه لن يكون هناك تسامح مع معرقلي هذا الاستحقاق.

ونقلت قناة "العربية" عن السفير قوله إنّ هناك خطة واضحة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات.

وعقد أمس الجمعة، مؤتمر باريس بشأن ليبيا، وقد أكّد البيان الختامي ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وقبول نتائجها.

وحذّر البيان من مساءلة من يتورطون في عرقلة أو التلاعب في الانتخابات، وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.

وأعرب المشاركون في مؤتمر باريس عن تطلعهم إلى إعداد مفوضية الانتخابات جدولا زمنيًا كاملا للانتخابات وتنفيذه "في ظل ظروف سلمية".

وأكد البيان ضرورة سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من البلاد، فيما دعا إلى تأمين وصول البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى جميع أنحاء البلاد دون عوائق.



