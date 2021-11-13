 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ252 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ252 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: السبت 13 نوفمبر 2021 - 7:35 ص | آخر تحديث: السبت 13 نوفمبر 2021 - 7:35 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 252 مليونا و514 ألفا و273 حالة.
وأوضحت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم السبت - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و88 ألفا و442 وفاة.
وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.9 مليون إصابة.

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