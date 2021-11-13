الأرصاد: استمرار غلق بعض الطرق بسبب الأمطار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم من الاستقرار تؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، منوهة إلى أن العديد من المحافظات تأثرت بأمطار غزيرة ورعدية وخاصة أسوان والأقصر وقنا وسوهاج ومرسى علم وسفاجا والغردقة وشرم الشيخ ونويبع وطابا.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن أكثر المحافظات تأثرًا بحالة عدم الاستقرار هي أسوان، مشيرة إلى أنها تعرضت إلى هطول أمطار شديدة الغزارة يصاحبها تساقط حبات البرد.

ونوهت إلى أن العديد من المناطق بمحافظة البحر الأحمر شهدت هطول أمطار وتكون سيول، قائلة إن بعض الطرق لازالت مغلقة حتى الآن؛ بسبب السيول وكمية الأمطار الكبيرة كطريق سفاجا والقصير وقفط والأقصر وقنا؛ تجنبًا لأي حوادث أو هبوط أرضي.

وأشارت مدير الاستشعار عن بعد، إلى أن الأمطار كانت مصحوبة برياح شديدة محملة بأتربة ورمال أدت إلى سقوط أشجار وأعمدة إنارة وخسائر كبيرة في أسوان، متوقعة استمرار الأمطار على أسوان والأقصر وقنا، خلال الساعات المقبلة، لكنها أقل حدة من أمطار أمس.

ولفتت إلى تعرض سلاسل جبال البحر الأحمر وأسوان وأبو سمبل إلى أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة غدًا السبت، مؤكدة أن التعرض لحالات من عدم الاستقرار أمر طبيعي، لكن غير الطبيعي هو شدة وعنف الحالة.

وذكرت أن التغيرات المناخية أثرت على حالات عدم الاستقرار، إضافة إلى أن نوبات الطقس الجامحة أدت إلى حالة عنيفة لم تشهدها أسوان منذ عشرات السنوات، واصفة إياها بأنها حالة نادرة الحدوث وقوية.