ردّ الفنان محمد نجاتي، عما قيلت إنها مسؤوليته عن طلاق الفنانة منة عرفة من زوجها الفنان محمود المهدي، واصفًا نفسه بـ"البريء".

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "بنعمل مسلسل فيلا 101 بمشاركة منة عرفة وهي طالعة أختي وأنا دكتور نسا.. المشهد إن منة هيغمى عليها والمفترض إن إخوها هو اللي يشيلها، قالتلي أنا ماضية إن مفيش شيل والكلام ده رجعت للمخرج وقولتله محدش بلغني.. ووجودي بالشكل ده في المشهد مينفعش دراميًّا".

وأضاف: "المشهد اللي بعده كانت نايمة على السرير، والمفروض إني أكتشف إنها حامل.. المخرج تواصل مع طبيبة وقالت ممكن يجس النبض وبخبرته يعرف إنها حامل وبالتالي نكمل المشهد.. منة رفضت برضه إني أجس النبض.. استغربت وقولتها أنا هامسك بصوباعين"، وتساءل مستنكرًا: "هل أبص لها اعرف إنها حامل".

وأشار إلى أنّ مخرج العمل صمّم على تنفيذ المشهد، وتابع: "أنا جسيت النبض بس.. ماقولتلهاش إني بحبك مثلًا.. قولتها إنتي أختي.. فيه مشاهد بيكون فيها قبلات ومش بكون حاسين".

وأوضح أن علم فيما بعد بطلاق منة والمهدي، لكن عرف من خلال حساب المهدي على انستجرام بأنه المسؤول عن طلاقهما، وعقّب: "الأمر كان غريب .. أنا معمتلش حاجة والمشهد لا يستدعي".

وأشار إلى أن التصوير متوقف حاليًّا لإجراء بعض التغييرات على الديكور، وأفاد بأن هناك مشاهد مقبلة ستجمع بينهما، وقال: "لسه فيه مشهد ضرب قلم .. هل هيبقى مسموح ولا لأ؟".