محافظ الإسكندرية يؤكد أهمية المشاركة المجتمعية تزامنا مع COP27

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أهمية المشاركة المجتمعية وتكاتف جميع الجهات المعنية والعمل الجاد لإنجاح مبادرة "الإسكندرية بلا أكياس بلاستيكية" التي أطلقتها محافظة الإسكندرية بالتزامن مع استضافه مصر لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وفي إطار تفعيل إجراءات الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.



وشدد المحافظ، في بيان اليوم الأحد، على تكثيف الحملات التوعوية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقديم كامل الدعم للحد من المخاطر والأضرار التي تسببها المواد البلاستيكية، والتي تشكل بشكل سلبي على الصحة والبيئة البحرية والتغيرات المناخية بشكل عام.



ويأتي ذلك في إطار المشاركة المجتمعية، حيث شاركت عدد من سلاسل المحلات الكبرى وعلى رأسها كارفور هايبر، ومترو ماركت، من خلال توزيع عدد من بدائل الأكياس الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين وتشجيعهم على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.