بايدن: أتوقع مناقشات مباشرة وصريحة مع رئيس الصين غدا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يتوقع أن تكون المناقشات خلال الاجتماع المقرر غدًا مع نظيره الصيني شي جين بينج "مباشرة وصريحة".

وأوضح بايدن، في تصريحات صحفية خلال تواجده في كمبوديا للمشاركة في قمة "آسيان": "أنا أعرف شي جين بينج، ولا يوجد لدينا أي سوء فهم، علينا فقط معرفة مكان الخطوط الحمراء وما هي أهم الأشياء لكل منا خلال العامين المقبلين"، مؤكدا أن الاجتماع مع الرئيس الصيني مهم للغاية في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني، والذي يعد الأول من نوعه منذ تولي بايدن منصبه، سيعقد في بالي بإندونيسيا، على هامش قمة مجموعة العشرين.

ويتوقع أن يشمل الاجتماع عددا من القضايا الشائكة مثل وضع تايوان ومخاوف حقوق الإنسان و"الوضع الروسي-الأوكراني".