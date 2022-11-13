محامية ليبرالية المرشحة الأوفر حظا لرئاسة سلوفينيا

يتنافس أعلى مرشحان حصولا على الأصوات في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية السلوفينية اليوم الأحد، بعد عدم حصول أي منهما على عدد الاصوات الكافي للفوز بالانتخابات من الجولة الأولى التي جرت قبل ثلاثة أسابيع.

وجاء وزير الخارجية في الحكومة السابقة اليميني أنجي لوجار في المقدمة في الانتخابات التي جرت في 23 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. لكن منافسته، المحامية الليبرالية والسياسية غير الحزبية ناتاشا بيرك موزار، تتصدر هذه المحاولة، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وفي حال فوز بيرك موزار في جولة الإعادة، فستكون أول امرأة تشغل أعلى منصب حكومي في سلوفينيا.

ولا يحق للرئيس الحالي المنتهية ولايته بوروت باهور الترشح مرة أخرى بعد حصوله على فترتين في المنصب.

وكانت الجولة الأولى مخيبة للآمال بالنسبة لحكومة يسار الوسط برئاسة رئيس الوزراء روبرت جولوب، الذي تولى السلطة من السياسي القومي اليميني يانيز يانشا في أيار/مايو الماضي. وجاء مرشح جولوب للرئاسة في المركز الثالث، لكنه سرعان ما أعلن تأييده للمرشحة بيرك موزار.

يشار إلى أن ما يقرب من 7ر1 مليون شخص لديهم حق التصويت في هذه الانتخابات في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 7 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) وتغلق الساعة 7 مساء. ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية بعد ذلك بوقت قصير.