أعلن "حزب الله" في بيان، أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر اليوم الإثنين، موقع "الرمثا" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وقصفت دولة الاحتلال عددا من المناطق الحدودية الجنوبية، واستهدف قصف الكيان الصهيوني الإعلاميين في بلدة "يارون" الحدودية جنوب لبنان، دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وقال بيان "حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الإثنين 13 نوفمبر، موقع الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن إسرائيل استهدفت بعد ظهر اليوم الإثنين، "الفريق الإعلامي الموجود في بلدة يارون لتغطية التطورات الميدانية، بقذيفتين صاروخيتين، وطلب من الإعلاميين الابتعاد عن المنطقة خوفا من توسع رقعة القصف المعادي، ولم تسجل أية إصابات بين الإعلاميين".

وطال قصف جيش الاحتلال أطراف بلدة "رميش" الجنوبية الحدودية، واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي خراج بلدات " كفرشوبا"، و"الهبارية" و"شانوح"، جنوب لبنان، بحسب الوكالة.

وكان "حزب الله" قد أعلن أن عناصره استهدفوا قبل ظهر اليوم الإثنين قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة "برانيت"، كما استهدفوا ظهر اليوم موقع" الراهب" الإسرائيلي، وقصف جيش الاحتلال عددا من المناطق الحدودية الجنوبية.

وأعلنت قناة "المنار" التابعة لـ " حزب الله" أن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف "منطقة "اللبونة" ومنطقة "‫وادي المظلم" بين بلدتي "راميا" و"بيت ليف" جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة "بنت جبيل" جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على منطقة "اللبونة"، و"الناقورة".

وأشارت الوكالة إلى أن الطيران الحربي للاحتلال استهدف بعد ظهر اليوم الإثنين، المنطقة الواقعة بين مدينة "بنت جبيل "وبلدة "عيناثا" بغارة جوية.

كما أغار الطيران المعادي على أحد المنازل في بلدة "عيناثا " دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي طاول أطراف بلدتي "راميا" و"بيت ليف" بقذائف من عيار 155 ملم.

وأشارت الوكالة إلى تعرض منزل في بلدة "عيتا الشعب" للقصف الإسرائيلي، كما تعرضت أطراف بلدتي "بليدا " و"محيبيب" والجزء الجنوبي لبلدة "ميس الجبل" الحدودية الجنوبية للقصف بالقذائف المدفعية والفوسفورية.

وتعرض محيط بلدات "الظهيرة" و" الناقورة" و " علما الشعب" للقصف المدفعي الإسرائيلي قبل ظهر اليوم الإثنين.

كما تعرضت أطراف بلدة "راميا" الحدودية لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية. واشتعلت النيران في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قبالة بلدات "الناقورة" و"علما الشعب" و"الضهيرة" الحدودية الجنوبية.

وكان "حزب الله" قد أعلن في بيان سابق اليوم الإثنين، أن عناصره استهدفوا قبل ظهر اليوم الإثنين قوة مشاة إسرائيلية بالصواريخ في موقع "الضهيرة" الإسرائيلي، وقصفت المدفعية الإسرائيلية عدداً من البلدات الحدودية جنوب لبنان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، في وقت سابق من صباح اليوم الإثنين بلدات "اللبونة" و"طيرحرفا" و"شيحين" و"أم التوت"، و"الجبين" و"الناقورة"، و"تلة شواط" جنوب بلدة "عيتا الشعب" الحدودية جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان. منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان دولة الاحتلال الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عملية "طوفان الأقصى".