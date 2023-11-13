 ناشطون سوريون: مقتل 8 مسلحين موالين لإيران في الغارات الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ناشطون سوريون: مقتل 8 مسلحين موالين لإيران في الغارات الأمريكية

وكالات
نشر في: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 نوفمبر 2023 - 10:52 ص

قال ناشطون سوريون إن غارات أمريكية استهدفت مواقع تابعة للجماعات الموالية لإيران في سوريا، ما أسفر عن مقتل 8 من المسلحين الموالين لطهران وإصابة آخرين بجروح بعضها خطير.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الغارات الأمريكية استهدفت مستودعات أسلحة وذخائر ومنصة إطلاق صواريخ في كل من حسرات بريف البوكمال، ومزارع الحيدرية بالقرب من مدينة الميادين، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وكانت الولايات المتحدة قد قالت إنها نفذت ضربات جوية على قاعدتين إيرانيتين في جنوب شرقي سوريا، في أعقاب الهجمات الأخيرة ضد أفرادها العسكريين في سوريا والعراق.

ولم يصدر بعد أي تعليق من قبل سوريا أو إيران.


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