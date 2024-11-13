فولكس فاجن تطلق مشروعا مشتركا مع ريفيان الأمريكية

أطلقت شركة فولكس فاجن الألمانية رسميا مشروعا مشتركا مع شركة ريفيان الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، مع التزامها باستثمار قدره 8ر5 مليار يورو (2ر6 مليار دولار)، أي 800 مليون يورو أكثر من الخطة السابقة، لتسريع تحولها إلى السيارات الكهربائية.

ومن المتوقع أن تنتج الشراكة أول إصداراتها بناء على تكنولوجيا السيارات الكهربائية المتقدمة من ريفيان اعتبارا من عام 2027، حسبما قال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاجن، خلال إطلاق المشروع المشترك في بالو ألتو بشمال كاليفورنيا يوم الثلاثاء.



وتهدف فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، إلى الاستفادة من بنية ريفيان المبتكرة للسيارات الكهربائية والبرمجيات لتبسيط تشكيلتها من السيارات الكهربائية.

وسيركز التعاون على مجموعة من التقنيات، بما في ذلك أنظمة البرمجيات وأجهزة الكمبيوتر التحكمية وبنية الشبكات.



وأعلنت الشركتان عن التعاون في نهاية يونيو، وفي يوليو وافقت عليه الهيئة الألمانية لمكافحة الاحتكار.



ومن إجمالي الاستثمار البالغ 8ر5 مليار يورو، سيتم تخصيص 5ر3 مليار يورو للحصول على حصة مباشرة في ريفيان، في حين سيذهب 3ر2 مليار يورو لتمويل المشروع المشترك، مع تخصيص مليار يورو كقرض.