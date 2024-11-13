ألمانيا: فورد تطبق العمل بنظام الساعات المختصرة بمصنع كولونيا بسبب ضعف الطلب

نظرًا لانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات اعتزامها تطبيق العمل بنظام الساعات المختصرة في مصنعها في مدينة كولونيا غربي ألمانيا.

وصرحت متحدثة باسم الشركة قائلة إن " الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا الذي جاء أقل بكثير من المتوقع، يتطلب تعديلًا مؤقتًا في حجم الإنتاج في مركز المركبات الكهربائية بكولونيا". وأعلنت المتحدثة عن تقديم الشركة طلبا للعمل بهذا النظام لدى وكالة العمل الاتحادية وذلك بسبب تدهور ظروف السوق للسيارات الكهربائية بشكل سريع.

وبحسب الشركة، تم تقديم طلب للعمل بهذا النظام لمدة إجمالية تبلغ ثلاثة أسابيعً. ويتم تصنيع طرازي إكسبلورر وكابري الكهربائيين في مصنع فورد في كولونيا. ونقلت صحيفة "كولنر شتات-انتسايجر" عن مذكرة داخلية القول: "ننتج أكثر مما يمكننا بيعه". وكغيرها من الشركات في سائر قطاع صناعة السيارات، تعاني فورد من تراجع المبيعات في ألمانيا وأوروبا. وتواجه الشركات صعوبات بسبب إحجام المستهلكين عن اقتناء السيارات الكهربائية، وانتهاء العمل ببرنامج صرف الحوافز المالية في ألمانيا لشراء هذه السيارات.

يُذكر أن فورد كانت شطبت الآلاف من الوظائف في كولونيا خلال السنوات الأخيرة؛ ففي عام 2018، وصل عدد العاملين في المدينة إلى حوالي 20 ألف شخص، وذلك قبل أن ينخفض هذا العدد إلى حوالي 13 ألف شخص في الصيف الماضي.