اتهام موظف حكومي أمريكي بتسريب وثائق سرية تتعلق بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران

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أفادت وكالة «أسوشيتيد برس»، مساء اليوم الأربعاء، باتهام موظف حكومي أمريكي بتسريب وثائق سرية تتعلق بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران.

ونقلت الوكالة عن صحيفة «نيويورك تايمز»، قولها إن مكتب التحقيقات الفيدرالي ألقى القبض على المتهم به، ويدعى عاصف ويليام رحمن، في كمبوديا الأسبوع الماضي.

ووجهت محكمة أمريكية في فرجينيا الأسبوع الماضي، إلى الموظف اتهامات تتعلق بـ«الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني ونقلها».

وتضمنت الوثائق المسربة تفاصيل عمليات تم تنفيذها في عدة قواعد تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بما في ذلك نقل أسلحة متقدمة كانت مخصصة لمهاجمة إيران.

وكشفت الوثائق عن الاستعدادات في وحدات الطائرات بدون طيار الإسرائيلية لشن هجوم ضد إيران.

وكانت الوثائق قابلة للتبادل داخل «العيون الخمس»، وهي: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا.