الهلال يحسم موقف نيمار من المشاركة في كأس العالم للأندية

كشف تقرير صحفي عن حسم الهلال السعودي موقفه من مشاركة مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا في كأس العالم للأندية بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة عضلية، خلال مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأدت إلى تكهنات حول احتمال نهاية مسيرته في السعودية.

وفقا لشبكة "TNT" البرازيلية، ترغب إدارة الهلال في الإبقاء على نيمار، ومشاركته مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الهلال قد أعلن في بيان رسمي أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.