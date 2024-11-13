ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسي تطورات الأزمة الأوكرانية

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الأربعاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية والجهود المبذولة بشأنها.

من جانبه أعلن الكرملين مساء اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد محمد بن سلمان، أكدا خلالها أهمية التعاون والتنسيق الوثيق في إطار "أوبك +".

وجاء في بيان الكرملين أن الجانبين "أعربا عن ارتياحهما للمستوى الذي تم تحقيقه من العلاقات الودية ومتبادلة المنفعة بين روسيا والسعودية وعن التزامهما بمواصلة التوسع المستمر في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار الكرملين أيضا إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول نجاح قمة "بريكس" التي عقدت مؤخرا في قازان.

واتفق الرئيس الروسي وولي العهد على مواصلة تبادل الاتصالات الشخصية ، وفقا لوسائل الإعلام الروسية الرسمية .