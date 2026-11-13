رصدت الحملات المترجلة (التي تجوب مشيا على الأقدام) بمحمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أنواعا من الطيور المهاجرة المهددة بالانقراض، وذلك خلال رحلة هجرتها من دول أوروبا إلى دول جنوب إفريقيا خلال فصل الشتاء هربا من شدة برودة الطقس والاستمتاع بالأجواء الدافئة.

وقال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إنه جرى رصد وتسجيل عقاب أبيض الذيل "White-Tailed Eagle"، لأول مرة بالمحمية، مشيرا إلى أن هذا الطائر جرى تسجيله من قِبل الخبير العالمي الدكتور شريف بهاء الدين، في عام 1995، أي منذ نحو 31 عاما، مشيرا إلى أن هذا العقاب قليل التهديد على المستوى العالمي، مهدد بخطر الانقراض على مستوى البحر المتوسط، وذلك طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأكد مدير محمية سانت كاترين، في تصريح اليوم، أنه جرى أيضا رصد النسر الأسود، ثاني أكبر طائر جارح يعيش في دول شرق آسيا ودول البلقان، ويُعد جزءا من مجموعة النسور المعروفة بريشها الأسود ذات منظر رائع عندما تطير، موضحا أنه يجري رصد هذا الطائر داخل المحمية على مدار 7 سنوات متتالية في مثل هذا التوقيت من أول نوفمبر وحتى شهر فبراير من كل عام.

وأشار إلى أن النسر الأسود له فوائد لا تحصى للبيئة، كونه يلعب دورا مهما في التخلص من الجيف، ويعتمد في نظامه الغذائي على الفرائس الميتة أو المتحللة، كما يسهم في إعادة تدوير الأجسام الميتة والمتحللة التي قد تسبب الأمراض، بما يسهم بدرجة كبيرة في تنظيف البيئة.

وتُعد محافظة جنوب سيناء محطة مهمة لاستقبال كل أنواع الطيور المهاجرة، والتي يفضل بعضها البقاء فيها نظرا لتوافر الطعام الخاص بها، إضافة إلى طقسها الدافئ، وهذه المقومات تجعل بعض الطيور تستقر داخل المحميات الطبيعية بها خلال موسم الهجرة، وتحرص إدارة المحميات بالمحافظة على متابعة هذه الطيور، والتأكد من سلامتها خلال فترة وجودها على أرضها، لكونها جزءا من الحفاظ على النظام البيئي بشكل عام.