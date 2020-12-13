رئيس الوزراء السوداني يغادر إلى إثيوبيا في زيارة رسمية

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توجه رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة تستغرق يومين.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء (سونا)، فإن الوفد المرافق لحمدوك يضم كلا من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

وتأتي هذه الزيارة الرسمية لبحث مختلف القضايا الإنسانية والاقتصادية والسياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة وسبل تعزيزها والتنسيق حولها.