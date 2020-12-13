مسؤول عراقي يبحث ملف التعاون مع روسيا في مجال التسليح

دعا قاسم الإعرجي، مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الأحد، إلى استمرار التعاون بين العراق وروسيا الاتحادية في مجال التسليح.



وأكد الأعرجي خلال اجتماعه اليوم الأحد، بسفير روسيا في بغداد ماكسيم ماكسيموف، "أهمية استمرار التعاون بين البلدين وخصوصا في مجال التسليح".



وأعرب عن تطلع العراق بأن تشهد العلاقات العراقية الروسية مزيدا من التطور لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.



من جهته أكد السفير الروسي، أن بلاده على استعداد للتعاون مع العراق في المجالات كافة.



وبحث الجانبان القضايا ذات الأهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات بين العراق وروسيا، لمافيه أمن واستقرار المنطقة.



كما تم بحث ملف مخيم الهول على الحدود العراقية السورية، وأهمية العمل على تبادل المعلومات، لتأمين الحدود العراقية، ومنع تسلل الإرهابيين، إضافة الى التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.