وزير التعليم: المدارس مفتوحة للمطمئنين إلى الإجراءات المتبعة فيها

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استغرابه من دعوات غلق المدارس، متسائلًا: «قلقان من المدرسة ومش قلقان من الكافية والنادي؟»، على حد تعبيره.

وقال شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد: «لو أنا قلقان من الكافية والنادي والمدرسة نقعد الولد في البيت ماقلناش لا، يا إما أخرجه يا إما ماخرجهوش».

وأضاف أن المدرسة مفتوحة لمن هم مطمئنين للإجراءات الاحترازية المتبعة فيها، مشيرًا إلى وجود مصادر إلكترونية وعلى شاشات التليفزيون لاستكمال الدراسة من المنزل لمن يرغب في ذلك.

وأكد أنه لا بد من إجراء امتحان مراقب لتقييم الطالب وتحديد ما إذا كان مؤهلًا للانتقال إلى المرحلة الأعلى، متوجهًا برسالة لأولياء الأمور: «يا جماعة اختاروا الحل اللي يريحكم سواء تيجوا المدرسة أو تقعد في البيت»، وفقًا لذكره.