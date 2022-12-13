احتفلت منصة Spotify الموسيقية، بالفنان وليد العطار المعروف بـ"عطار" ونور خالد النبوى، وذلك بعد أن حققت أغنيتهما الشهيرة "خطوة إجبارى" نجاحا كبيرا على المنصة، وصل إلى أكثر من مليون و700 ألف مرة استماعا خلال عام 2022.



شارك عطار أيضا خلال العام الجاري فى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة النجم خالد النبوى، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وإسلام إبراهيم، وطارق عبدالعزيز، وسلمى أبو ضيف، ومصطفى درويش، وإسلام جمال، وشريف حافظ، وآية سماحة، وسلوى محمد على، وتميم عبده، وعمرو مهدى، ونور النبوى، وجلا هشام، والمسلسل عن قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.



وطرح عطار منذ فترة فيديو كليب لأغنيته السنجل "سكة بركة" على اليوتيوب، التى تم تصويرها بأحد الاستوديوهات، وهى من كلمات كلوشة وألحان عطار وتوزيع موسيقى رامى المصرى وإخراج عمرو رشاد، فيما يستعد عطار حاليا لتقديم مجموعة متنوعة من الأغنيات الجديدة، مع بداية العام الجديد.