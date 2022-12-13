وزير الرياضة يشكل لجنة تقصي حقائق في وفاة لاعب نادى مطروح

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نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب "سامي سعيد" لاعب نادى مطروح الرياضى، والذى وافته المنية اليوم في مباراة جمعت فريقه أمام السلوم في دوري الدرجة الثالثة.

وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب ، ونادى مطروح الرياضى، داعياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وتم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الكرة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر تأمين اللاعبين بالمباريات فى منافسات الدورى بكافة أقسامه.