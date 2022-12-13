 البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءات لعزل نائبة رئيسة البرلمان بعد إلقاء القبض عليها - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 11:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءات لعزل نائبة رئيسة البرلمان بعد إلقاء القبض عليها

ستراسبورج (فرنسا) - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 11:10 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 11:10 ص

اتفق رؤساء جميع الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي على إقالة نائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، قبل تصويت الأغلبية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها في فضيحة فساد مرتبطة بقطر، بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجرى بالفعل وقف كايلي، 44 عاما، عن القيام بمهامها بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد أن تم إلقاء القبض عليها على خلفية مزاعم فساد يوم الجمعة الماضي.

ويتطلب القرار النهائي بشأن عزل كايلي من منصبها موافقة أغلبية ثلثي النواب في الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يتم التصويت اليوم الثلاثاء.

وكان قد تم إلقاء القبض على كايلي وثلاثة آخرين، بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي وغسل الأموال والفساد، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام البلجيكي.

ويُتهم المشتبه بهم الأربعة بالتأثير على قرارات في البرلمان الأوروبي لصالح قطر مقابل أموال وهدايا. وتنفي قطر وجود أي مخالفات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك