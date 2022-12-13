البرلمان الأوروبي يبدأ إجراءات لعزل نائبة رئيسة البرلمان بعد إلقاء القبض عليها

اتفق رؤساء جميع الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي على إقالة نائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، قبل تصويت الأغلبية، وذلك بعد إلقاء القبض عليها في فضيحة فساد مرتبطة بقطر، بحسب ما قالته مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وجرى بالفعل وقف كايلي، 44 عاما، عن القيام بمهامها بوصفها نائبة لرئيسة البرلمان الأوروبي، بعد أن تم إلقاء القبض عليها على خلفية مزاعم فساد يوم الجمعة الماضي.

ويتطلب القرار النهائي بشأن عزل كايلي من منصبها موافقة أغلبية ثلثي النواب في الاتحاد الأوروبي. ومن الممكن أن يتم التصويت اليوم الثلاثاء.

وكان قد تم إلقاء القبض على كايلي وثلاثة آخرين، بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي وغسل الأموال والفساد، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام البلجيكي.

ويُتهم المشتبه بهم الأربعة بالتأثير على قرارات في البرلمان الأوروبي لصالح قطر مقابل أموال وهدايا. وتنفي قطر وجود أي مخالفات.