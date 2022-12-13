 مصرع 17 راكبا وإصابة 20 إثر انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب فى وسط نيبال - بوابة الشروق
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مصرع 17 راكبا وإصابة 20 إثر انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب فى وسط نيبال

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 - 11:22 م

أعلنت الشرطة النيبالية مصرع 17 راكبًا على الأقل وإصابة حوالي 20 آخرين إثر انقلاب أتوبيس مكتظ بالركاب، مساء اليوم الثلاثاء، على مسافة تبعد حوالى 90 كيلومترا من العاصمة كاتمندو.

وذكرت الشرطة النيبالية أن الحادث وقع في منطقة "كافريبالانتشوك" أثناء عودة الركاب من احتفال ديني، وأسفر عن وفاة 17 راكبا، بينما أصيب كثيرون، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ مازالت جارية، ويشارك فيها أفراد من الشرطة والجيش.

ولفتت الشرطة إلى أن ثلاثة ركاب لقوا مصرعهم في مكان الحادث، بينما لفظ 14 راكبا أنفاسهم أثناء نقلهم إلى المستشفى، وأن كثيرا من المصابين في حالة حرجة.

وأشارت إلى أنه يجرى تحقيق من أجل تحديد سبب وقوع هذا الحادث الذي وقع بمنطقة تكثر فيها طرق ضيقة وشديدة الانحدار.

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