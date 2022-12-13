تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -قطاع الشئون الاجتماعية - إدارة المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا الأربعاء، جلسة حوارية حول مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستوى الوطني والإقليمي، تستمر أعمالها على مدى يومين.

وتهدف الجلسة الحوارية إلي تعزيز مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستويين الوطني والإقليمي، واتاحة الفرصة للنقاش وتبادل الخبرات ولاستعراض خبرات وتجارب الشبكات العالمية الأخرى المؤسسية والخبراء في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين الشبكة العربية وشبكات التحالف العالمي بمشاركة أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام ، والنساء عضوات شبكات الوساطة النسائية ممثلي عن شبكات التحالف العالمي، خبراء في النوع الاجتماعي والوساطة، وممثلين من وكالات الأمم المتحدة والمعنيين بهذا الشأن.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن "عقد هذه الجلسة يعد الخطوة الأولى لتعزيز مأسسة عمل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام على المستويين الوطني والإقليمي بعد إنجاز مرحلة إنشاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والتي تقع في إطار جهود جامعة الدول العربية لتحقيق أجندة المرأة والأمن والسلام، وضمن عمل قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة - الأمانة الفنية للشبكة العربية للنساء وسيطات السلام".

وأضافت أن "مبادرة الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، تعد مبادرة رائدة للنساء العربيات الدبلوماسيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية".

وأوضحت أن "سعى الجامعة العربية لتعزيز مهارات عضوات الشبكة من خلال تزويدهن بالأدوات اللازمة للمشاركة الفعالة في عمليات الوساطة يتصل بجهود الأمانة العامة الرامية إلى دعم التنفيذ الفعال لأجندة المرأة والسلم والأمن في الوطن العربي، المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات المكملة له وكذلك في إطار تنفيذ جامعة الدول العربية للاستراتيجية العربية لوسيطات السلام وخطة عملها المعتمدة في الدورة الأخيرة لمجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة في مارس 2021، وتنفيذاً لتوصيات لجنة المرأة العربية في دوراتها 39، 40، 41 في هذا الشأن".

وتابعت: "لدينا حاليا 17 عضوة من السفيرات والدبلوماسيات العرب المرشحين من دولهم وآمل بانضمام مرشحي الدول المتبقية إلى عضوية الشبكة العربية للنساء".