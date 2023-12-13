ضبط 17 طن سكر الخاص بمبادرات مكافحة الغلاء بالبحيرة

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وجه الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، مدير التجاره الداخلية بمدينة دمنهور.

وأسفرت عن ضبط 17 طن سكر والذي يتم طرحه من خلال مبادرات مكافحة الغلاء ويتم بيعه بسعر 27 جنيها وقام إثنان من المواطنين بتجميعهم بغير وجه حق وذلك لإعادة بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم مصادرة المضبوطات وإلقاء القبض عليهما وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.