الحصر العددي للجنة العامة رقم 1 بمحافظة دمياط: 40 ألفا و536 صوتا للسيسي

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم 1 بقسم أول دمياط – محافظة دمياط.

وجاءت النتيجة كالآتي:

عدد اللجان الفرعية: 13 بينها لجنتين للوافدين.

إجمالي عدد الناخبين: 90 ألفًا و291 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 61 ألفًا و235 ناخبًا

عدد الأصوات الصحيحة: 58 ألفًا 423 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 2812 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 40 ألفًا و536 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6352 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1185 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 10 آلاف و350 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».