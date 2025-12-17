الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي تبحثان تنسيق الجهود لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كل من السفير الدكتور فائد مصطفى، الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، والسفير علي درويش، رئيس الوفد الدائم للاتحاد الإفريقي لدى جامعة الدول العربية، على هامش مشاركتهم في الاجتماع التشاوري الذي استضافته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في إطار آلية التنسيق المشتركة بين المنظمات الثلاث لدعم القضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف تقييم التقدم المحرز وتنسيق الجهود، وتوحيد المواقف لمساندة القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، وحشد الدعم الدولي على كافة المستويات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ومساندة نضاله العادل من أجل استرداد حقوقه الوطنية المشروعة.