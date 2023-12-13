تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وفقا للموقع الإلكتروني لسوق العبور.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

استقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 69 إلى 75 جنيها للكيلو.

وثبت سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 20 إلى 60 جنيها للكيلو.

استقر سعر السمك الفيلية ليتراوح بين 40 إلى 200 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر سمك البياض 20 جنيها ليتراوح بين 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

استقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

وثبت سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 65 إلى 105 جنيهات.

وستقر سعر سمكة موسي ليتراوح بين 180 إلى 280 جنيها للكيلو.

وزاد سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيها ليتراوح بين 200 جنيه و350 جنيها.

وارتفع سعر الكابوريا 10جنيهات ليتراوح بين 40 إلى 230 جنيها للكيلو.

وزاد سعر كيلو سمك البربون 4جنيهات ليتراوح بين 70 إلى 80 جنيها.

وارتفع سعر الجمبري الجامبو15 جنيها ليتراوح بين 425 إلى 495 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري الصغير 10 جنيهات ليتراوح بين 105 إلى 195 جنيها.

وزاد سعر السمك البوري 5 جنيهات ليتراوح بين 90 إلى 130 جنيها.

واستقر سعر السمك المكاريل عند ما يتراوح بين 75 إلى 95 جنيها.