صحة غزة تستعرض مآسي نجمت عن العدوان الإسرائيلي: أمراض وأوبئة ولا تطعيمات

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، نفاد تطعيمات الأطفال بالكامل ما ينذر بانعكاسات صحية كارثية على صحة الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة.

وخلال إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، طالب المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة.

وأشار إلى أن الوضع الصحى والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء قاتل نتيجة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وسوء التغذية وقلة مياه الشرب والنظافة الشخصية.

ولفت إلى أن الطواقم الصحية رصدت 327 الف حالة مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء، علما بأن هذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية، ما يعني أنه من المرجح أن يكون العدد أكبر بكثير.

وتابع: «نطالب المؤسسات الأممية بإيجاد آليات فاعلة لتوفير المقومات المعيشية والصحية والرعاية الصحية داخل مراكز الإيواء وخاصة للنساء الحوامل والأطفال والمرضى المزمنين والجرحى».

واستكمل: «مع زيادة أعداد النازحين في المناطق الغربية لمحافظتي خانيونس ورفح فإننا ندعو شركاء العمل الصحي الى إقامة نقاط طبية وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين».