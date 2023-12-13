صحة غزة تعلن نفاد تطعيمات الأطفال وتحذر من كارثة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، نفاد كافة تطعيمات الأطفال من قطاع غزة.

وأكدت الوزارة، خلال بيان، أن "نفاد تطعيمات الأطفال ستكون له انعكاسات صحية كارثية على الأطفال وانتشار الأمراض وخاصة بين النازحين في مراكز الإيواء المكتظة"، مطالبة المؤسسات الأممية بـ"سرعة التدخل لتوفير التطعيمات اللازمة وضمان وصولها لكافة مناطق قطاع غزة لمنع الكارثة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

ويواجه القطاع الصحي في غزة ظروفا قاسية بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

كما تعطلت المستشفيات بشكل كامل في مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع؛ بسبب استهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إليها.