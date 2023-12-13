زيلينسكي يتحدث من البيت الأبيض عن نجاحات في الحرب الروسية ويطالب بالدعم

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "نجاحات" بلاده في صد الغزو الروسي، وشدد على الحاجة إلى الوحدة في مواجهة "العدوان الروسي".

وتحدث زيلينسكي عن إشارات إيجابية بعد محادثات مع أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي.

وقال زيلينسكي من خلال مترجم أثناء تلقي الأسئلة في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء: "لكننا نعلم أنه يتعين علينا فصل الكلمات عن النتائج الخاصة".

وأكد زيلينسكي أنه تناول ما هو مهم بالنسبة له في المحادثات. وفي الصباح، تبادل وجهات النظر خلف الأبواب المغلقة مع أعضاء مجلس الشيوخ والرئيس الجمهوري لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون.

وقال جونسون إن الخط الجمهوري لم يتغير جذريا. ويتم حاليا حظر الإفراج عن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا بسبب نزاع في الكونجرس الأمريكي بين الجمهوريين والديمقراطيين بزعامة بايدن.

ويعبر الجمهوريون على نحو متزايد عن شكوكهم بشأن دعم أوكرانيا، أو ينكرونها تماما، ويطالبون بمزيد من التمويل من بايدن لحماية الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

ومضى زيلينسكي ليقول إنه تحدث إلى بايدن حول كيف يمكن لأوكرانيا تعزيز قواتها للعام المقبل.

وكان موضوع الدفاع الجوي أولوية.

وقال الرئيس الأوكراني: "نهدف إلى كسب المعركة الجوية، وسحق الهيمنة الجوية الروسية. من يسيطر على السماء يتحكم في مدة الحرب".