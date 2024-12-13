محافظ كفر الشيخ يعلن افتتاح 9 مساجد بمراكز المحافظة

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح 9 مساجد جديدة ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التنمية البشرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، وعدد من قيادات الأوقاف والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح المحافظ أنه تم افتتاح المساجد في عدة قرى بمراكز المحافظة، ومنها:

(مسجد الرحمة بقرية الشراقوة بالحامول. مسجد الخفاجية بسيدي سالم. مسجد قرية 58 الخاشعة بالحامول. مسجد جيعة بدار السلام بسيدي سالم. مسجد المضني بقرية أبو بدوي ببيلا. مسجد أبو بكر الصديق بقرية ميت الديبة بقلين. المسجد الجديد بقرية الجداوي بسيدي سالم. المسجد الجديد بقرية أبو زهرة بسيدي سالم).

يأتي ذلك في إطار سلسلة افتتاحات تعكس رؤية الجمهورية الجديدة تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف"، وفي سياق اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة المساجد مبنى ومعنى، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الحس الإيماني لدى المواطنين.

وألقى الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة، خطبة الجمعة بمسجد الرحمة في قرية الشراقوة بمدينة الحامول، تحت عنوان "صناعة العقول وأثرها في بناء الإنسان".

وأشار في خطبته إلى أهمية العقل الواعي المفكر في تحقيق النهضة وصناعة الحضارة، وهو ما يتماشى مع محاور وزارة الأوقاف في بناء الإنسان.

من جانبه، أكد الشيخ معين رمضان يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها واحة للأمن والأمان والاستقرار، معربًا عن اعتزازه بجهود الدولة في دعم المساجد وبناء الإنسان.