سيلتيكس يواصل توهجه على حساب بيستونز

قاد بايتون بريتشارد فريقه بوسطن سيلتيكس إلى تحقيق انتصاره ال20، في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه) هذا الموسم.

وسجل بريتشارد 27 نقطة، خلال فوز بوسطن الثمين والمستحق 123/99 على ضيفه ديترويت بيستونز، مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش).

وأحرز بريتشارد 7 رميات ثلاثية في المباراة، ليواصل سعيه المبكر للتتويج بجائزة أفضل لاعب في الموسم، للمرة السادسة في مسيرته الرياضية.

وأضاف زميله ديريك وايت 23 نقطة، من بينها 7 رميات ثلاثية، ليساهم الاثنان في تحقيق سيلتيكس فوزه الرابع، في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.

وشهدت المباراة إحراز بريتشارد رميته الثلاثية رقم 500، في مشواره الطويل بالبطولة، ليصبح عاشر لاعب من سيلتيكس يصل إلى هذا العدد.

في المقابل، سجل كاد كونينجهام 18 نقطة لبيستونز، كما نفذ 8 متابعات تحت السلة، بالإضافة إلى 8 تمريرات حاسمة.. لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ فريقه من الخسارة.

وخاض بوسطن المباراة، وهو يفتقد خدمات نجمه جايسون تاتوم، الذي فضل مسؤولو الفريق إراحته، بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليمنى.

كما غاب زميله سام هاوزر عن اللقاء أيضا، بسبب شعوره بإجهاد في عضلات البطن.

وأكد جو مازولا، مدرب سيلتيكس، أن مشكلة الركبة التي يعاني منها تاتوم "ليست خطيرة".

وأسفرت باقي المباريات، التي أقيمت في ذات اليوم، عن فوز ميامي هيت على ضيفه تورنتو رابتورز، بنتيجة 114/104، وساكرامنتو كينجز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 111/109.