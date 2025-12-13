صحة البحيرة: الكشف على 1966 مواطنا ضمن قافلتين بمركزي دمنهور وشبراخيت

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، برئاسة الدكتور إسلام عساف، ومن خلال فريق القوافل الطبية، قافلتين طبيتين مجانيتين بمركزي دمنهور وشبراخيت، أسفرتا عن توقيع الكشف الطبي على 1966 مواطنًا، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

ونظمت قافلة طبية مجانية بقرية منية عطية بمركز دمنهور، بوجود 10 عيادات طبية متنقلة، جرى خلالها الكشف على 1270 مواطنًا بالمجان.

وشملت القافلة، الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة، وهي (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، الرمد، والأسنان)، إلى جانب وجود معملي دم، وطفيليات، وجهازي أشعة عادية وسونار.

وفي قرية جزيرة نكلا بمركز شبراخيت، نظمت قافلة طبية مجانية على مدار يومين، بوجود 7 عيادات طبية متنقلة، وجرى خلالها الكشف على 696 مواطنًا بالمجان.

وشملت القافلتين، تقديم خدمات الكشف الطبي في عدد من التخصصات، شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، والعظام، والرمد، والأسنان، إلى جانب إجراء الفحوصات المعملية، وتوفير خدمات الأشعة العادية والسونار.

وتضمنت القافلتين، عيادة للكشف المبكر عن الضغط والسكر ضمن مبادرة «افحص واطمن»، ولجنة لإعداد التقارير الطبية اللازمة لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الإحالة إلى أقرب مستشفى، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، وصرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.