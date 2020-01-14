السفير الأمريكى بالقاهرة: محافظة الإسكندرية البوابة الاقتصادية لمصر

استقبل محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وذلك لتهنئته بتوليه مهام منصبه كمحافظ الإسكندرية، وبحث سبل التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين، وذلك بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، وناسي كوربت، المستشار الخاص للسفارة، وعلى عبدي مستشار السفارة للشئون الزراعية، مايك هاركر، مساعد السير للشئون الثقافية، أبيجل أولفيرا المسئول الاقتصادي للسفارة.



ورحب المحافظ بالسفير المفوض والوفد المرافق له، متمنيًا لهم زيارة طيبة للإسكندرية، كما أعرب عن رغبته في تعزيز وتطوير التعاون بين الجانبين في جميع المجالات، مؤكدًا أنه يرحب بالاستثمارات الأمريكية التي من شأنها تحقيق النفع للبلدين، وخاصة أن الإسكندرية بها عدد كبير من رجال الأعمال الذين يرحبون بإقامة مشروعات مشتركة تخدم الجانبين.



من جانبه، أعرب السفير والوفد المرافق له عن سعادتهم البالغة لزيارة الإسكندرية مقدمًا الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، والتهنئة على توليه مهام منصبه كمحافظا للإسكندرية، ومتمنيًا له دوام التقدم والرقي خاصة.



وأكد السفير أن محافظة الإسكندرية من أهم محافظات مصر الاقتصادية والسياحية، والبوابة الاقتصادية لمصر، وخاصة إن بها ميناء الإسكندرية و ميناء الدخيلة، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجوانب التي يمكن تطوير العلاقات المصرية الأمريكية.