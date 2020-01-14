قوات الدعم السريع السودانية تنفي مشاركتها في الحرب في ليبيا

نفى الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع بالسودان، العميد ركن جمال جمعة آدم، مشاركة أفراد من الدعم السريع في حرب ليبيا إلى جانب قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، مشيدا بمشاركة القوات ضمن قوات "التحالف العربي" في اليمن.

ورفض جمال جمعة آدم - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- ادعاءات مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية في هذا الصدد، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع ليس لديه أي نشاط في ليبيا.

وأكد أن الدعم السريع يعمل بتناغم تام مع كل الأجهزة الأمنية، وهى تعمل على حماية الحدود وتنشط في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة، مشددا على أن استقرار دول الجوار يعني استقرار السودان.

وأضاف أن هناك مجموعات تقود حملة شعواء لتشويه صورة الدعم السريع بالداخل، لكن تلك القوات ستمضي في مهامها دون الالتفات إلى تلك الاتهامات، باعتبارها قوات قومية تعمل إلى جانب القوات المسلحة ولا علاقة لها بأي حزب.