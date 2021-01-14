شركة بيجو تكنولوجي السنغافورية تعتزم توسيع أعمالها في الأردن

قال مدير عام العلاقات والمتحدث الرسمي باسم شركة بيجو تكنولوجي السنغافورية، خلدون أمين، إن الشركة تخطط لتوسيع أعمالها في الأردن، مؤكدا أن اختيار الأردن كمكتب إقليمي للشركة السنغافورية جاء نظرا لما يتمتع به من كفاءات عالية في الموارد البشرية خصوصا في المجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، عن أمين قوله خلال زيارة فريق متابعة المشاريع في هيئة الاستثمار الأردنية، لمقر الشركة السنغافورية بعمان، إن اختيار الأردن جاء أيضا لأهمية موقعه الاستراتيجي في المنطقة وتميزه بالبنية التحتية للاتصالات والتفوق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال.

وبين أن الخطة التوسعية لشركة بيجو خلال عام 2021 ستعمل على توظيف 400 موظف أردني متخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وكانت بيجو تكنولوجي السنغافورية العالمية المالكة لتطبيق "إيمو" للتواصل الاجتماعي، وظفت خلال جائحة كورونا أكثر من 280 موظفا أردنيا إضافة إلى أن الشركة تُقدّم أحدث الخدمات والتقنيات في الأردن الخاصة بمهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 7 مليارات دولار.

ويقع مقر الشركة الرئيسي في سنغافورة وتركز أعمالها على شبكة الإنترنت وتتمحور رؤيتها حول تمكين الاتصال والتفاعل المبني على الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك الشركة مجموعة كبيرة من التطبيقات الذكية التي تخدم حوالي 400 مليون مستخدم نشط حول العالم.