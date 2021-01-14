 الرئيس البلغاري يحدد 4 أبريل القادم لإجراء انتخابات برلمانية - بوابة الشروق
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الرئيس البلغاري يحدد 4 أبريل القادم لإجراء انتخابات برلمانية

انتخابات - ارشيفية
انتخابات - ارشيفية
صوفيا - د ب ا:
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 9:11 م
حدد الرئيس البلغاري رومين راديف، 4 أبريل القادم، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى الأمة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحث الرئيس البلغاري، المشرعين، على تعديل قانون الانتخابات والسماح بالتصويت بالبريد للبلغاريين المقيمين بالخارج.

كما دعا السلطات إلى ضمان شفافية العملية الانتخابية؛ نظرا لأنها تطبق التصويت الآلي ولضمان السلامة وسط الوباء.

وسوف يستخدم البلغاريون التصويت الآلي في جميع أنحاء البلاد لأول مرة، وتم اختبار التصويت الآلي في مراكز اقتراع مختارة في الانتخابات السابقة.

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