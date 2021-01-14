علي العربي: كباتن الزعتري فيلم ملهم ومشاركته بمهرجان صاندانس فخر

قال المخرج والمنتج علي العربي تعليقًا على مشاركة فيلمه "كابتن الزعتري"، في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس، والذي يقام في ولاية أوتاه بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه سعيد وفخور بمشاركة الفيلم في المهرجان، ويعتبره انتصارًا لحلمه وشغفه بالسينما، ولأنه أيضًا واحد من أعرق وأكبر المهرجانات السينمائية العالمية، ولا يقبل الكثير من الأفلام من المنطقة العربية.

وأضاف العربي أنه من الجيد أن يشارك فيلم مصري في السوق الأمريكي؛ لأنه سوق عالمي ضخم وليس لدى العديد من المخرجين خبرة كبيرة به، على عكس السوق الأوروبي الذي استطاع المصريين المنافسة به منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن مهرجان صاندانس يضمن للفيلم مشاهدة كبيرة في العالم كله، ليس فقط على مستوى الجمهور.

وأوضح أنه التقى المراهقان، "محمود وفوزي" بطلي الفيلم عام 2013، مضيفًا أن الفيلم عمل ملهم وهو عن الحلم والصداقة وكرة القدم وعن الحالمين في أماكن تنعدم فيها الفرص.

وتابع أن تصوير الفيلم كان يستمر من 6 إلى 7 أشهر متواصلة في العام، ما بين التصوير داخل المخيم وغيرها من الدول في نفس الوقت، وهو ما يجعل العمل أكبر إنتاج في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، وهي التكلفة التي تحملها بالكامل من خلال شركته "Ambient light"، إضافة إلى المنتجين المشاركين آية دوارة وأمجد أبو العلاء، ومارك لطفي المنتج الاستشاري ممن شكلوا إضافة كبيرة للفيلم.

وكشف العربي أن مهرجان الجونة السينمائي محطة مهمة في بداية خروجه؛ لأنه ثاني المهرجانات نقدم به لطب دعم منه وفعلًا حصل الفيلم على دعم كبير ليس ماديًا فقط، فهو من أهم المنصات الداعمة للأفلام وسوق كبير عالمي في مصر تستطيع من خلال التعرف على كثير من صناع السينما وروادها، وكان تجربة مهمة جدًا للفيلم والمهرجان دعمنا بشكل كبير.

واختتم علي العربي حديثه بأنه يتمنى أن يشعر العالم بالمشاعر التي يشعر بها بطلي الفيلم، والتي تتشابه مع الظروف التي نعيش فيها حاليًا، فبطلي العمل معزولان داخل مخيم، والعالم كله الآن معزول أيضًا بسبب فيروس كورونا.