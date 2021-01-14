الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية: مصر قاومت كورونا أفضل من بريطانيا وأمريكا

قال رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، الدكتور فؤاد عودة، إن لقاحات فايزر وموديرنا وغيرها أثبتت ردود أفعال إيجابية على السلالات الجديدة من فيروس كورونا.



وأضاف، في مداخلة عبر skype لنشرة «أخبار السادسة» المذاعة عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء اليوم الخميس، أن العالم مستمر في الإعلان اليومي عن نسخات جديدة من كورونا، متابعًا: «كلما انتشر الفيروس كلما ضعف أكثر».



وأكد أن أعراض السلالات الجديدة من كورونا غير خطيرة، مضيفًا أن هناك أكثر من 92 مليون مصاب حول العالم، معظمهم متمركزين في الدول التي لم تنجح في اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية صحيحة ومستمرة، مثل بريطانيا، ألمانيا، البرازيل، والهند.



وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الدول المصرية، وعلى رأسها مصر، لمواجهة فيروس كورونا، منوهًا بأن مصر قاومت كورونا بطريقة أفضل من بريطانيا ودول أمريكا الجنويية.



ونصح بالاستمرار في العلاج بالمنازل، وفي نفس الوقت تناول اللقاحات، للوصول إلى مناعة جماعية، مؤكدًا أهمية وصول التطعيمات في كل الدول الفقيرة والغنية على حد متناغم.





