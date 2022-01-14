العثور على جثة شاب مشنوقا في الشروق

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تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته فى مدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الشروق بوجود جثة لشاب مشنوق داخل شقة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب معلقا في السقف.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، ويقوم رجال المباحث بمناقشة أسرة الشاب المتوفى؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة وجود شبهة جنائية أم كون الواقعة انتحار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة، كما استعجلت تحريات المباحث.