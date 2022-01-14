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استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم السبت 14 يناير 2023.

• وجاءت أسعار الحديد كما يلي:

استقر سعر طن حديد عز عند 25985 جنيها تسليم أرض المصنع.

وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 25850 جنيها.

واستقر سعر طن "حديد العشري" تسليم أرض المصنع 23300 جنيه.

وبلغ سعر طن "حديد بشاي" تسليم أرض المصنع عند 27360 جنيه.

واستقر سعر طن "حديد المصريين" تسليم أرض المصنع 25850 جنيها.

وسجل سعر طن "حديد العتال" تسليم أرض المصنع 23400 جنيه.

ووصل سعر طن "حديد المراكبي" تسليم أرض المصنع إلى 25500 جنيه.

• وجاءت أسعار الأسمنت كالآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1900 جنيه.

كما وصل سعر أسمنت النصر إلى 1860 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت لافارج ليصل عند 1860 جنيها.

ووصل سعر أسمنت وادي النيل أيضا إلى 1840 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1890 جنيها.