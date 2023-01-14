زعيم حزب العمال التونسي المعارض: مصير قيس سعيد السجن أو الهروب للخارج

قال زعيم حزب العمال المعارض في تونس حمة الهمامي، إن مصير الرئيس التونسي قيس سعيد، سيكون السجن أو الهروب الى الخارج، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اليوم السبت بمناسبة ذكرى الثورة.

وشارك حزب العمال في الاحتجاجات اليوم مع باقي الأحزاب المعارضة في مسعى لزيادة الضغط على الرئيس التونسي، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة كرسها الدستور الجديد، الذي وضعه عبر استفتاء شعبي في 25 يوليو الماضي.

وقال الزعيم التاريخي للحزب في شارع الحبيب بورقيبة الذي شهد توافد أنصار المعارضة، "نحيي ذكرى الثورة التي تنكر لها قيس سعيد وحاول أن يلغي هذا اليوم".

وتابع الهمامي: نحن هنا في الشارع لنوجه رسالة الى قيس سعيد لنقول له "ارحل" وأن هذا الشعب سيسقطك مثلما أسقط بن علي.

وفي مثل هذا اليوم عام 2011 شهد الشارع نفسه احتجاجات حاشدة أدت في نهاية المطاف إلى مغادرة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي للبلاد بعد 23 عاما في الحكم إلى المملكة السعودية حيث قضى بقية حياته حتى وفاته في 2019.

وشهد الانتقال الديمقراطي في البلاد منذ 2011 الكثير من المطبات في حين حذرت منظمات حقوقية من خطورة الصلاحيات شبه المطلقة للرئيس على الديمقراطية.

وتتهم المعارضة الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي بعد إعلانه التدابير الاستثنائية منذ 25 يوليو 2021 وحله البرلمان المنتخب في 2019 وإلغائه دستور 2014.