اليابان تشكل فريق عمل خاصا لمراقبة الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأولمبياد الشتوي

أعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية، تشكيل فريق عمل خاص لمراقبة الإساءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها على مدار الساعة خلال سير منافسات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلان كورتينا.

وتأتي تلك الخطوة بعد تعرض العديد من الرياضيين للإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس عام 2024.

ووصل الأمر إلى حد إصدار اللجنة الأولمبية اليابانية بيانا خلال الألعاب طالبت فيه الجماهير بالتفكير قبل نشر تلك الإساءات مضيفة إلى أنه ستفكر في إتخاذ إجراءات قانونية تشمل إبلاغ الشرطة.

وتهدف اللجنة هذه المرة إلى حماية الرياضيين من التعرض لتلك الإساءات.

وقال هيديهيتو إيتو، رئيس فريق العمل المكلف بالمهمة عبر مترجم: "في مبادرة جديدة سنتصدى للإساءات عبر الإنترنت، سنراقب المنشورات المسيئة من اليابان وميلان".

وأضاف: "سيقوم الخبراء بمراقبة الأمر وفي حال وجدنا منشورات مسيئة سنطلب من المنصة حذفه".

ويتكون الفريق من 22 عضوا يتواجد منهم 16 عضوا في اليابان وستة في ميلان، مع وجود محام في كلا الموقعين.