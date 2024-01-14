رئيس تايوان المنتخب يعرب عن أمله في الارتقاء بالعلاقات مع اليابان

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قال رئيس تايوان المنتخب لاي تشينج تي اليوم، الأحد، إنه يأمل في الارتقاء بشكل ملموس بالتعاون متعدد الأوجه بين تايوان واليابان.

وأدلى "لاي" بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس جمعية التبادل اليابانية-التايوانية ميتسو أوهاشي في مقر الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايبيه، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتعد جمعية التبادل اليابانية - التايوانية سفارة اليابان الفعلية لدى الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي.

وأكد لاي مجددا، خلال الاجتماع الذي عقد بعد يوم من فوزه بالانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت، أهمية علاقة تايوان مع اليابان.

ووفقا للحزب الديمقراطي التقدمي، أكد لاي، أن اليابان شريك ديمقراطي وثيق للغاية لتايوان.

وأعرب عن اعتزامه تعميق التعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والبيئة.